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擺酒播新歌MV冧老公 阿嬌試婚紗有鬆勁開心

2018-12-05 列印
■阿嬌曾因雪卵致賀爾蒙失調肥了20磅。
■阿嬌和賴弘國將於本月中擺酒。資料圖片
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　　鍾欣潼（阿嬌）昨日到電台宣傳新歌《聽說的幸福》，透露曾打算送這首歌給老公賴弘國作為驚喜，不過最終守不到秘密，收到歌即告訴他。講到該曲MV，阿嬌說本想由老公做MV男主角，惟他沒空拍，故婚禮當晚播出的版本將剪走MV男主角以免尷尬。

　　談到阿嬌在社交網分享其減肥實錄，她說已見成績，早前試穿婚紗時更因清減了而要改窄裙款，大感開心。對於好友容祖兒自爆「雪卵」，阿嬌表示是經理人霍汶希兩年前提議她們去做，她自爆只雪到三粒卵，更因而賀爾蒙失調肥了20磅，故不再考慮；但她不知祖兒有雪卵，又避談會否叫蔡卓妍做此事。

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