陳瀅出席另一活動時，亦否認緋聞，解釋當日家樂沒有駕車，故送他到寓所停車場轉乘港鐵。問家樂是否她喜歡的類型？她指劇組說他們似樣像兩兄妹，之後也不會因此避忌單獨約會。
撐枱腳斷正爆緋聞 陳家樂認與陳瀅似兄弟
陳瀅出席另一活動時，亦否認緋聞，解釋當日家樂沒有駕車，故送他到寓所停車場轉乘港鐵。問家樂是否她喜歡的類型？她指劇組說他們似樣像兩兄妹，之後也不會因此避忌單獨約會。
澳洲消委會指誘訂房賺貴佣 trivago至抵格價涉誤導
「trivago幫你用至抵價錢，搵到啱你心水嘅酒店。」酒店格價網站trivago的廣告深入民心，但卻被指涉誤導，被澳洲消委會入稟控告，有機會被罰款一千萬澳元，案件將於下周五提堂。trivago發聲明，...
2018-12-05
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私下和解未獲證實 劉強東涉性侵案
京東創辦人劉強東在美國涉嫌性侵，美國當局至今仍未決定是否起訴劉強東。不過近日有傳劉強東欲以五千萬美元（約三點九億港元）與被性侵的中國女留學生私下和解。 本月一日，北京明致鴻豐彩體育科技股份有限公司主辦的「@競彩258網」官方微博發佈一段留言，指劉強東欲以五千萬美元（約三點九億港元）與被性侵的中國女留學生和解，「五千萬刀（美元）和劉強東和解。二十一歲，比鄧文迪高多了。沒有曝光身份，整個家庭下半輩子不用愁了。要麼很單純，要麼很有心計。不過現實是現在的女孩子，比大叔會玩多了。」 傳言涉款3.9億 留言提到的「五千萬刀」，指的是「美元」。至於鄧文迪，是澳洲傳媒大亨梅鐸的前妻。該留言...
2018-12-05
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特朗普到場默哀致敬 老布殊靈柩抵華盛頓供瞻仰
日前逝世的美國第四十一任總統老布殊的靈柩，周一由總統專機移抵華盛頓，安放在國會大樓的圓形大廳內，供公眾瞻仰三天；然後將於周三在國家大教堂舉行國葬。兩大政黨領袖在簡短儀式上發表悼詞，憶述這位曾經影響世界時局的政壇元老的往事。總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭隨後前來向老布殊致敬。入夜後，國會大樓開放讓公眾入內，向老布殊作最後致敬。 美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭前來向老布殊致敬，其間在靈柩前默哀片刻。其後特朗普舉手向靈柩敬禮，不發一言的離開圓形大廳。 親友陪同靈柩登機 較早時，老布殊的靈柩蓋上國旗，由六名負責老布殊生前保安的特勤局人員，自休斯敦的殯儀館送上靈車。親友、昔日的幕僚亦...
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通透玻璃賞景 名門敞亮廳堂簡約大方
坐落大坑徑的名門屹立於高地勢之上，物業的周邊配套俱全，而且擁有名校網優勢。今次為大家推介屋苑的靚裝單位，實用面積1385方呎，擁有3房間隔，長廳以玻璃幕牆打造，並有露台設計，時刻俯瞰港島鬧市的日與夜。...
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特朗普暗示中美貿談90日期限非死線 杜指一度急瀉800點
中美兩國就貿易戰同意「停火」90日的利好消息，市場經過前天亢奮後，昨日消息已逐步被消化，歐美股市大跌，美股杜指中段下跌逾800點報25010點；納指及標指亦下跌。至於歐洲股市亦普遍回落，英、法、德股尾...
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魔界大亂 槍手熱血狙擊
阿仙奴在上場英超北倫敦打吡，主場4:2熱血反勝熱刺後士氣大振，領隊烏尼及眾將揚言今晚聯賽要乘勝追擊作客挫曼聯。相反紅魔最近戰績欠佳，防線更有六名傷兵，同時還爆出領隊摩連奴再次與球員決裂，今仗地頭鬥兵工廠難有勝算，還是支持客勝。 （Now621台周四凌晨4:00直播） 上仗阿仙奴半場落後下，最終以4:2反勝北倫敦宿敵熱刺，全隊上下士氣高昂。該仗「埋齋」的中場盧卡斯托拉拿大讚領隊烏尼令更衣室團結︰「他在半場時對我們訓話，令己隊下半場演出脫胎換骨，球員都願意為他而戰，今晚作客曼聯也要保持這種奮戰到底的決心，絕不可鬆懈。」 兵工廠連續十九場不同賽事不敗，目前更收錄三連勝並轟...
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新藝術地標 南豐紗廠明開幕
南豐紗廠（The Mills）明天（12月6日）正式開幕，其活化工程歷時多年，由舊工廠化身本港新藝術地標，將帶來不一樣的文創體驗！文：Nancy部份圖片：六廠紡織文化藝術館、Gary Tsai ...
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請營養師煲湯慰愛妻 準爸爸陳展鵬冧爆B女叫「陳皮妹」
今年娛圈喜事重重，繼鄭嘉穎陳凱琳8月峇里結婚，日前興奮報喜快將為人父母。另一對幸福新人陳展鵬和單文柔，同樣結婚、佗B快過打針。佗住「小豬比」嘅單文柔，日前晚上戴cap帽遮孕肚獨自現身銅鑼灣買袋性感內衣...
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社論——網上酒店平台不可盡信
港人熱愛旅遊，不少人會選擇自由行，在網上訂購機票和酒店。酒店格價網站Trivago被澳洲當局控告誤導消費者，或要面臨巨額罰款，事件突出網上旅遊服務監管存有不少漏洞，容易誤導消費者，甚至涉違《商品說明條例》，海關須主動跟進，保障市民權益。 透過互聯網預訂酒店住宿服務愈趨普及，除了方便格價、提供更多選擇，選購時間亦較具彈性，但有些平台服務與消費者期望有落差，旅客換來「一肚氣」。被澳洲當局控告誤導消費者的Trivago，網站搜尋結果顯示的並非最低價，用戶要按「更多房價」，才可能發現更便宜的選擇；換言之，網站字眼有誤導和取巧成份，本港海關應跟進，這類網站是否有違《商品說明條例》。 ...
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賽日數據——騎師錦標賽捧數據
國際騎師錦標賽乃馬壇盛事，由十二位頂尖騎師進行四回合比賽，不少馬迷認為這類戲碼好睇唔好賭，因為部份騎師屬陌生面孔，無從斷判實力。各位如欲提高勝算，不如嘗試靠數據揀馬。 今期賽日數據有兩大旺門，...
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