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撐枱腳斷正爆緋聞 陳家樂認與陳瀅似兄弟

2018-12-05 列印
■陳家樂屢傳緋聞，令他大呻「冇朋友」！
■陳瀅否認與家樂的緋聞。
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　　陳家樂和陳瀅日前被影到撐枱腳，其後疑一起回女方香閨；家樂昨否認緋聞，大呻：「我就嚟冇朋友！（報道指你餵陳瀅吃東西？）角度問題。」他認為陳瀅屬義氣仔女，感覺似衛詩雅，好有「雷氣」，至於是否喜歡這類型的女生？家樂說：「好朋友，似兄弟情，如果由兄弟去到情侶唔似囉！」

　　陳瀅出席另一活動時，亦否認緋聞，解釋當日家樂沒有駕車，故送他到寓所停車場轉乘港鐵。問家樂是否她喜歡的類型？她指劇組說他們似樣像兩兄妹，之後也不會因此避忌單獨約會。

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