﻿請營養師煲湯慰愛妻 準爸爸陳展鵬冧爆B女叫「陳皮妹」

今年娛圈喜事重重，繼鄭嘉穎陳凱琳8月峇里結婚，日前興奮報喜快將為人父母。另一對幸福新人陳展鵬和單文柔，同樣結婚、佗B快過打針。佗住「小豬比」嘅單文柔，日前晚上戴cap帽遮孕肚獨自現身銅鑼灣買袋性感內衣冧老公。見懷孕約4個月嘅大肚婆體態輕盈，其後問返準daddy陳展鵬，佢話請咗個營養師日日煲湯畀愛妻飲，言語間仲透露正頭痕改名，笑謂老婆O依家鍾意食陳皮梅，佢又姓陳，BB名字叫「陳皮妹」啦！高興得滯自揭太太佗B女喎！



41歲嘅煎Pan（陳展鵬）和16年落選港姐單文柔（Phoebe）16年9月拍拖，蜜運兩年，今年9月10日宣佈婚訊，10月中在港舉行婚禮。一對新人上月10日於社交網宣佈「Baby is coming」。計一計數，陳太結婚時已雙喜臨門，O依家好大機會懷孕逾4個月，同陳凱琳一樣，預產期約為下年3、4月啦！







出關買內衣



日前晚上8時許，單文柔獨自包到冚行銅鑼灣。見佢黑衫黑褲加外套幾重保護密冚孕肚。大肚婆先去一間內衣店睇內衣，話晒上圍谷奶升cup、三圍圓潤，要換過晒啲內衣啦！只見Phoebe逗留咗廿分鐘，就買咗袋衫走人。之後，陳太行至希慎廣場call車，就企定定低頭等車。等車十分鐘其間，見佢雖然化咗淡妝，但落睇幾攰，最後上車返家休息。



陪食雪糕谷肥



記者其後聯絡準爸爸煎Pan，問佢太太近況，人夫友善回應話：「老婆好叻呀！無唔舒服嘞！所以小朋友應該好聽話嘅。（佗仔定女？）老人家話唔好咁快揭盅，等實在啲先公佈。（有無報讀產前課程？）無呀！因為身邊有好多人幫手，屋企又有人有經驗可以教我哋，畀咗好多湊仔心得。近排都苦惱緊改名啦！近排老婆好鍾意食陳皮梅，我又姓陳，BB名可以叫『陳皮妹』，幾好聽吖！（佗B女？）哈哈！唔講嘞！（Phoebe胃口如何？）早前擔心BB營養唔夠，請咗個營養師跟啦！每日都飲湯補身，我又可以補一補。而老婆又成日想食雪糕，生冷嘢唔可以食咁多，咪佢食一啖，之後我食晒！最後搞到我肥晒囉！」聽得出人夫把聲同個心好甜！



採訪 : 梁志明、方騫平