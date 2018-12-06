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參與社會公益事務獲表揚 ﻿何超瓊﻿﻿膺灣區傑出女企業家﻿

2018-12-06 列印
■何超瓊獲頒發傑出女企業家獎，表揚多年來對社會經濟作出的貢獻。
■何超瓊從律政司司長鄭若驊手中，接過獎座。
■羅蘭亦應邀出席頒獎禮。
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　　信德集團有限公司集團行政主席兼董事總經理何超瓊，多年來致力參與社會公益事務，並推動社會和經濟發展，日前獲頒發「2018年度大灣區殿堂級傑出女企業家獎」，表揚她的傑出貢獻。本報記者

　　《大灣區傑出女企業家獎2018頒獎典禮》前晚圓滿舉行，今年適逢協辦的香港中小型企業聯合會創會22周年，當晚亦見證新一任會董就職及慶祝國際女企業協會成立，並頒獎嘉許一班傑出女企業家，共襄盛舉。

　　何超瓊由律政司司長鄭若驊頒發「2018年度大灣區殿堂級傑出女企業家獎」。一眾專業評審表揚何超瓊一直致力參與社會公益事務，在不同領域上，為社會和經濟發展作出貢獻；而何超瓊多年來亦配合國家發展策略及港澳兩個特區的發展需要，積極搭建平台，促進區域融合，推動「一帶一路」以及「粵港澳大灣區」等重要國家建設。

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