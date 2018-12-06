  • 2018年12月6日 星期四
  • 25º
  • 76%
熱門： 何志平黃子恆華為華富邨沙中線

日報新聞 > 娛樂

陳豪捐仔女生日禮物行善

2018-12-06 列印
■陳豪每年都會為仔女舉行生日派對。
Previous Next

　　陳豪昨日為新劇拍攝外景，對於早前為大仔陳梓燁（Aiden）慶祝五歲生日，陳豪表示一向會為兒子搞派對，更會搞不同類別的派對，所以收到的禮物很多。他說：「佢O依家開始會話我知喜歡那類服裝、玩具、蛋糕等，會有自己的選擇。」育有三名子女的他，坦言每年最少為子女搞三個派對，同時亦收下不少禮物是玩具，由於數量太多，故他們每年也會捐給不同教會學校，轉贈給有需要的小朋友玩。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd