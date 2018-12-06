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﻿指女兒只愛影靚人 苗僑偉自嘲太「麻甩」

2018-12-06 列印
■苗僑偉表示最近與子女經常在社交平台溝通。
■米雪指原本冇時間拍劇，當聽到與姨甥仔、女合作才答應。
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　　苗僑偉（三哥）與女兒苗彤昨日一齊出席御一空間觀塘辦公室開幕禮，三哥指兒子已大學畢業，問他是否放下心頭大石？他笑說大個仔、大個女都不用擔心。再追問是否等飲新抱茶及女婿茶？他稱順其自然。而苗彤表示現在很忙冇時間拍拖，在加拿大有影相和演戲工作，問她會否返港拍戲？她說：「冇呢個打算，唔想同爸爸合作，唔想父女關係涉及工作。」問苗彤有幫爸爸影相嗎？三哥戲言女兒只影靚人，並自認是「麻甩佬」。

　　同場的米雪透露年中與姨甥女徐穎堃在橫店拍古裝劇，她大讚姨甥女口齒伶俐表現不錯，懂英語及國語適合做司儀。
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