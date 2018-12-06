  • 2018年12月6日 星期四
  • 25º
  • 76%
熱門： 何志平黃子恆華為華富邨沙中線

日報新聞 > 娛樂

前夫與林青霞傳婚變 張天愛代澄清：冇事

2018-12-06 列印
■張天愛昨澄清前夫邢李㷧和林青霞冇事。
■林青霞與邢李㷧突傳出離婚消息。資料圖片
Previous Next

　　張天愛與女兒邢嘉倩前晚出席香港芭蕾舞團籌款晚會，提到張天愛前夫邢李㷧最近與林青霞傳出離婚，林青霞更拿到20億元贍養費，邢嘉倩不欲接受訪問和影相，張天愛就幫忙澄清說：「唔知，點解個個都問我？我哋成日見，冇事，冇事。」問他們是否一家人一齊出嚟？她續說：「一家人開心，你哋點寫佢哋都唔會解釋，根本唔想講，一家人天天keep happy，冇事。」

　　另外，張天愛是香港芭蕾舞團董事局成員，她表示已幫手30幾年，希望之後可交棒給女兒及孫女，一代傳一代。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd