否認搞大粉絲個肚 ﻿黃子恆願負責﻿﻿認被無線照肺﻿

現年36歲的黃子恆，前年介入裕美婚姻廣為人熟悉，惟兩人終分手收場，男方亦屢獲無線給予機會，事業有點起色之際卻再次捲入桃色糾紛，近日被內地女粉絲大爆與他發生關係後有孕，但黃子恆卻不負責任。黃子恆昨如常開工，他直言與該粉絲已年半沒見面，但若有需要也會配合驗DNA，若然如女方所述，他一定會負責。本報記者



黃子恆早前憑劇集《是咁的，法官閣下》成功入屋引來觀眾關注，不過曾介入裕美婚姻的他，近日再捲入桃色糾紛！事緣昨爆出一位28歲的內地女粉絲Michelle，自爆曾與黃子恆兩度發生性關係，現更懷有4個月身孕，豈料男方卻玩失蹤。Michelle聲稱手上有黃子恆向她道歉的聲帶，當中包括普通話和廣東話各一段，內容都是跟她道歉，又表示傷害了她，不知怎面對女方。



黃子恆昨午到荃灣拍攝劇集《機場特警》，其間一直神色凝重，由工作人員護駕離開；他完工後受訪時，就有關事件回應：「這年半我已經沒有跟她（Michelle）見面，所以如果如她所講的有發生我一定會負責，但這年半已沒有見面。」對於曾表示願配合檢驗DNA時，他稱：「有這需要我會配合。」問及有否被無線「照肺」？黃子恆坦言：「他們有了解過這事件。」



對於舊愛被指搞大女粉絲個肚，裕美表示不回應；至於近日疑與意大利男友情變一事，她大方表示兩人因分隔異地，加上她要照顧媽咪不能離港，對方也不想離開家人，故協議和平分手。



此外，在《是咁的，法官閣下》與黃子恆合作的黃智賢昨為《歡樂滿東華》錄影時，坦言有看過黃子恆的相關報道，但不清楚詳情，希望對方盡快處理事件。至於有份出演《機場特警》的湯洛雯昨出席活動時，表示不太清楚黃子恆的桃色風波，故不便作回應。



