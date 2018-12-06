﻿同視后唐詩詠《解決師》續情緣 王浩信裂骨開工博冧莊視帝

喺台慶頒獎禮前夕，再傳心死的陳自瑤辦手續向王浩信正式提出離婚！對於傳聞，王浩信回應本報記者話：「流料，無回應！」屢傳離婚，浩信懶理傳聞，如常輕輕鬆鬆，笑哂口咁開工拍TVB新劇《解決師》。見他和唐詩詠一埋位好有默契。其實王浩信早前因拍該劇致右手指尾骨折，仍負傷開工，還轉口風話望冧莊做視帝；反觀37歲唐詩詠卻似放軟手腳，自稱單身嘅佢坦承期待聖誕節開P搵新仔呀！



上屆視帝視后王浩信及唐詩詠在TVB劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演Cherry同Saving哥，劇中未能開花結果，好彩兩人獲無線戲劇製作總監劉家豪撮合「再續前緣」演《解決師》，日前兩人到九龍塘香島中學拍一場校園戲，講丁子朗和容天佑等學生哥打欖球唔夠合作性，所以體育老師「O Sir」（王浩信飾）安排音樂老師「Miss Chan」（唐詩詠飾）教學生練手鐘提升默契。王浩信上周拍一場綁架戲意外受傷，被反綁坐椅嘅佢連人帶櫈跌落地壓到尾指，令右手指尾骨折要打石膏。當日負傷開工，他表示傷口仍隱隱作痛：「醫生話兩至三星期先可以康復，由於要拆石膏開工，醫生叮囑我盡量小心。噚晚打完兩吓，傷口又紅腫晒。好彩得返幾日就煞科，而且我係用開左手嘅。」忍痛開工，太太陳自瑤有冇心痛？他簡短說：「家人都有關心，而且當然支持我啦！現已冇大恙，仲可以照顧到囡囡。」



喺台慶頒獎禮前夕，王浩信咁搏命，是否想冧莊做兩任視帝？佢就話：「得獎係要睇演出，我相信觀眾眼睛係雪亮嘅，佢哋會留意到我喺《兄弟》入面交足功課。（但你劇接劇冷落妻女，係咪要得獎補償呀？）唔講太太咁多喇！當然我好想攞獎，因為對手『在哥』馬德鐘、『大帥哥』張衛健都好強。」修心養性的他又自爆，為響應減碳生活食咗8個月素食，O依家除咗皮膚好咗，情緒冇咁波動，少了七情六慾，家人都會盡量配合飲食。



唐詩詠 聖誕P搵新仔



另一邊廂，唐詩詠逢初一、十五都會食齋，同時會定期去禪修洗滌心靈：「拍劇有太多喜與悲，當中過程壓力太大啦，要學會放鬆自己，等自己得到生活平衡。」她坦言會保留實力，留待明年憑《解決師》和《白色強人》角逐視后。早前，佢被影到與有3億身家、「英識教育」執行董事陳思銘密會，詩詠只謂對方係「新朋友」。她笑說：「我期待參加聖誕party認識更多唔同界別嘅新朋友，每個新朋友都可以花啲時間了解一吓，睇吓有冇機會發展，以前我好怕見唔熟嘅人，O依家開放自己，新相識朋友中有做IT、PR，甚至老師，對演戲好有幫助。」



採訪：方騫平



攝影：李權威



