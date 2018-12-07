《寄身》導演同男女主角玩互選 ﻿James﻿﻿意外﻿﻿被Cher爆暗戀對象﻿

執導泰國靈異電影《鬼影》成名的泰國導演 Parkpoom Wongpoom，最近再有新作《寄身100天》，日前他聯同男主角、演《出貓特攻隊》「柏豪」爆紅的James（Teeradon Supapunpinyo），以及女主角、「泰國版AKB48」女團BNK48隊長Cher（Cherprang Areekul）來港宣傳，三位大談拍攝新戲感受外，被問到互選「寄身100天」的對象時，竟意外踢爆James原來暗戀Cher的隊友Fond，場面極之搞笑。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



愛睇靈異戲的戲迷，應該不會對導演 Parkpoom陌生，04年《鬼影》叫好叫座，仲被荷里活翻拍，之後Parkpoom 的題材離不開靈異，不過他解釋並非刻意安排，只要劇本吸引便有興趣，「好似今次雖然有講鬼魂，但我想表達人生嘅意義，我唔排除將來會拍其他嘢，今次戲裏面嘅青春愛情戲，都拍得好開心，或者將來可以拍多啲，不如你再做女主角（笑着問身旁的Cher）。」



講到搵James演男主角「阿明」，原來導演起初覺得對方太花花公子，無意選他，但經James主動去試鏡後，即令導演另眼相看，仲話：「我差啲睇漏眼，佢真係好努力，拍攝時愈睇佢愈似『阿明』。」James聽罷即得戚說：「你唔揀我到時一定會傷心。」今次是男女主角今次首度合作，兩人都互笠高帽。James讚初次拍電影的Cher好努力，「佢令到我有個推動力，一齊去進步。」Cher就話第一次見到James好驚，「因為佢好叻，演戲又多經驗，加上佢第一句對我講係『我哋工作好認真㗎！』死啦！好驚拖累佢NG。」



既然電影講鬼魂寄身到另一個人身體的故事，就請三位玩個遊戲，互選「寄身100天」的對象，結果導演和James都爭住做女團成員。導演解釋，「想試吓做BNK團員跳吓舞。」James就話想接觸下BNK其他成員，了解她們生活情況。問到James想了解邊位成員？James尷尷尬尬話冇特別，導演亦搞笑話，「佢有嘅，不過在心中！」Cher即時尖叫再玩踢爆，「我知道，係Fond！」搞到James搖晒頭無奈咁話：「死火啦！」情景勁搞笑！而想寄身做導演的Cher，就話想更加了解導演角度去要求演員的表現。提議Cher做導演後可點鬥氣冤家James做嘢，她即興奮說：「可能叫佢做多啲搞笑嘢！」



