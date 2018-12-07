費用全免當做善事 ﻿區瑞強﻿﻿開騷﻿﻿向香港英雄致敬﻿

區瑞強(Albert Au)為善不遺餘力，並於12月14至15日在香港理工大學賽馬會綜藝館舉辦兩場的《區瑞強私房慈善演唱會2018》，他表示，今次非一般演唱會，兩場show費用全免，一張飛都不會公開賣，6成飛送贈消防救護，警察、護士、教師(包括教協、教聯)、義工團(傑出義工會)，從而向香港英雄致敬，至於餘下些少VIP門票由朋友圈自由贊助，有多出的收益則捐給慈善機構音樂農莊，若唔夠由自己補貼。 採訪：方騫平 場地：帝盛酒店



原來Albert多年前經已好想實行這個慈善計劃，但要有能力，啱時機才做。他說：「今次小試牛刀，希望將呢個理念延續落去，感染到其他歌手都去做。」他讚揚陳奕迅開慈善show為弱勢社群出力，「愈大粒歌星唔該做多啲，因為佢哋影響力大，佢地一聲號召做20、30場都得，有錢人一定會支持，我哋呢啲細啲做能力範圍嘅嘢。」如能由他燃起一點蠋光，他自言以後可以開大型慈善Show，邀請圈中朋友曾志偉、譚詠麟、陳百祥、毛舜筠、洪金寶及趙雅芝等獻唱。另外，他更大贈送，每位入場觀眾可獲贈他的勵志CD一套兩隻，收錄20多首勵志中英文歌如張國榮《全賴有你》，林子祥《莫再悲》、《阿信的故事》主題曲《信》等。由於有朋友撐，開支應該搞得掂。



