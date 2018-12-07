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李佳芯自認酒量淺易出事

2018-12-07 列印
■Ali表示觀眾欣賞她的演出，當已經得獎。
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　　無線頒獎典禮即將舉行，視后大熱之一的李佳芯（Ali）日前出席品牌活動，即場調校雞尾酒，大呼過癮及榮幸。現場男嘉賓收下後，表現雀躍，大讚好味。Ali事後表示自己工作太忙平日很少喝酒，容易臉紅而醉後亦會傻笑或不停說話，所以通常在慶功宴或喜慶場合才會喝少許。

  Ali首次調酒，男友陳炳銓無份，她直言將來一定會再親手調製給男友品嚐。她又表示很喜歡品牌的小矮人特色酒杯，若對方送她七個小矮人作聖誕禮物，自己便可成為白雪公主。

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