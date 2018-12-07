﻿畢列「叫雙飛」爭影帝導演 Gaga首獲金球影后提名

《第76屆金球獎頒獎禮》將於香港時間明年1月7日在美國比華利山舉行，大會昨晚公佈提名名單；天后Lady Gaga和畢列谷巴演出的《星夢情深》大獲好評，兩人亦順利獲提名金球影帝、影后；畢列更叫雙飛，入圍最佳導演提名！



被喻為奧斯卡前哨戰的金球獎，前晚公佈明年舉行的《第76屆金球獎頒獎禮》將由亞裔女星吳珊卓夥拍喜劇男星Andy Samberg擔任主持。大會昨晚再宣佈各影視獎項的提名名單，Lady Gaga前年憑劇集《美國怪談》系列首獲金球獎迷你劇／電視電影組「最佳女主角」，今年再踩入電影圈，憑與畢列谷巴自導自演的《星夢情深》首獲「劇情組」影后提名。



Gaga雖獲網民一致看好，不過其勁敵還包括有破格化醜妝出演《Destroyer》的妮歌潔曼、《A Private War》的露莎蒙碧姬等。《星》片亦入圍最佳電影，至於Gaga好拍檔畢列除首獲最佳導演提名外，還有份競逐「劇情組」影帝，屆時將與在《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》中，演活搖滾樂團QUEEN主音Freddie Mercury的雷米馬利克、《梵高‧永恆之門》的威廉達福有一番惡鬥！



另外，基斯頓比爾主演的《Vice》則於「音樂/喜劇組」連掃六項提名，包括最佳電影、男主角等。大熱的英國宮廷片《爭寵》的女主角Olivia Colman亦順利入圍最佳女主角，將與《魔法保姆》的Emily Blunt、《我的超豪男友》的吳恬敏爭獎。《爭》片的愛瑪史東和麗素慧絲再次「內訌」，兩人於最佳女配角中與《Vice》的艾美亞當斯、《登月第一人》的Claire Foy一拼高下。



至於日本名導是枝裕和執導的《小偷家族》繼贏得今年康城影展的金棕櫚獎後，再順利入圍最佳外語片，其對手還有另一大熱、由金像導演艾方索柯朗執導作品《羅馬》、德國片《Never Look Away》等。



本報記者 圖：劇照