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胡鴻鈞爆劉佩玥大聲夾嘈

2018-12-07 列印
■胡鴻鈞話劉佩玥好中氣，可由3樓嗌上11樓。
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　　胡鴻鈞、劉佩玥及黃美棋等昨日宣傳新劇《救妻同學會》，眾人大玩遊戲，劉佩玥更表現「狼死」。胡鴻鈞又踢爆劉佩玥與朱智賢大聲夾嘈，笑言早前與劉佩玥合作《殭》已令他喪失一成聽力，今次拍完《救妻》後病情更嚴重，奉勸稍後與她合作的藝人要小心。他說：「我經常都想請教劉佩玥為何咁有中氣，聲音又有穿透力，可以由3樓嗌上11樓，開騷好有用。」

　　當劉佩玥笑指出馮盈盈比她們更嘈時，胡鴻鈞自爆曾在廁所內聽到在大門外拍攝的馮盈盈大叫，深感佩服。笑問劉佩玥是否常遭胡鴻鈞的「毒舌」批評，她則指美棋才是「毒舌王」，經常一句便KO胡鴻鈞。

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