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黃芷晴透露媽咪8月完成骨髓移植

2018-12-07 列印
■黃芷晴表示與男友分手，心情已平伏。
■梁潔華8月接受骨髓移植，老公黃日華悉心照顧。資料圖片
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　　黃芷晴昨日出席活動時，透露和男友拍拖兩年半一直有拗撬，而且大家嗌交時間比較多，鬧到有點攰，所以上月決定分手；她說現時心情已平復，暫時未準備好迎接新戀情。

　　問到媽咪梁潔華的情況，芷晴澄清媽咪不是血癌復發，早年醫生曾提議做骨髓移植，之前終於搵到合適骨髓，8月底媽咪已完成這個療程，休養3個月體重已回升。早前爸爸黃日華生日，醫生也批准媽咪放假回家慶祝，她本身工作比較忙，這段期間多得爸爸照顧媽咪，亦多謝捐骨髓的人及醫護人員。芷晴表示現時媽咪情況穩定在家中休養，排斥亦不算太嚴重，可說是放下心頭大石。

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