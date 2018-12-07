首拍驚悚片撕心裂肺 ﻿徐若瑄﻿﻿享受醜樣入魔﻿

徐若瑄（Vivian）闊別7年再度在港公開亮相宣傳電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》。片中Vivian飾演受精神困擾的失婚媽媽，後來受到魔神仔附身的影響變得舉止怪異，更大膽嘗試入魔造型，除了頭髮凌亂，素顏上陣，還要加深黑眼圈與法令紋來配合陷於崩潰狀況。她說：「尤其在『兒子』吳至璿前演繹『魔臉人心』的一幕演技大爆發，拍得開心又滿足。」咁好玩，就係徐若瑄首次挑戰驚悚片的理由。 採訪：方騫平 攝影：李權威 化妝：Jenny Lin(藍奇)



髮型：Lounes (flux reel) 場地：The Mira Hong Kong



對於徐若瑄的表現，導演莊絢維百分百讚好，「當初選角想找個有經驗的媽媽，而Vivian身上就是有股很大的演藝能量，被魔神仔附身入魔，每個階段都做得好好，我非常滿意。」徐若瑄形容雖然拍得撕心裂肺，但十分好玩，「其實當日睇劇本都覺得鋼琴家雅惠受盡折磨好難演，不過作為演員就是要挑戰角色，好難得終於找到了，而演出時真的爆發了，特別講我放棄自己人生入魔，但作為母親，又要人性地被兒子帶返出來，那些掙扎和折磨好辛苦，拍到腦中一片空白，全身肌肉無力，耗盡身體所有能量。相反拍滿嘴鮮血，狼吞虎嚥吃活魚這場戲只屬小兒科。」



徐若瑄直認入魔造型好醜樣，完全是配合情節悲痛狀態，就算連入魔後在地上爬行，一舉手一投足都好有研究，絕不馬虎。她笑說：「所以拍罷後，老公李雲峰忍唔住話：『我老婆回來了！』不過，拍驚悚片就是一次就夠，演員接戲只想好玩，希望嘗試不同角色。」



問到老公可會想她回到身邊做全職太太？徐若瑄強調：「不會，正如我不能要求他不做喜歡的事，人生講求平衡，男女間要互相配合，女性要照顧家庭經已好辛苦了，只要把家庭照顧得好，他不能要求我。」不過，她說該片有提示，啟發每個女人，就算遇到任何挫折都要想法子走出去，不要因為執念在痛苦中糾纏。



