被掌摑到面都腫埋 ﻿周秀娜好驚斯文敗類鄭嘉穎﻿

電影《葉問外傳：張天志》由世界級功夫大師袁和平(八爺)執導，「宇宙最強」甄子丹及黃百鳴聯合監製，除了男主角張晉，更集合國際級動作巨星戴夫•巴蒂斯塔（Dave Bautista）、及打遍國際的泰國「拳霸」Tony Jaa，仲有身手不凡的楊紫瓊一同演出。呢個組合拳拳到肉，打得又睇得。至於周秀娜唔使打，但在戲中遭鄭嘉穎掌摑到滿天星斗兼被餵食毒品慘死，她坦承諗起都恐怖。 採訪：方騫平



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相比戲中演員動作場面，周秀娜話自己最多被狂打、喪跑唔算太辛苦，最恐怖的還是面對入型入格的鄭嘉穎，真係諗起都驚，「片中我飾演染有毒癮嘅酒吧女郎，成日去鄭嘉穎開嘅煙館則則膊賒數，第一日開工拍瞓喺度食鴉片場口，我以為好他條，點知緊接拍鄭嘉穎追數，佢好嬲咁捉住我狂打兼掌摑。嘉穎呢個黑社會角色好恐怖，加埋話佢有哮喘，當發惡時不停扯氣，正式係外表斯文嘅敗類，氣場大到唔出聲都好得人驚。至於嘉穎掌摑我嗰場戲，因為八爺對鏡頭、動作要求好高，足足拍咗3次，就算喺門外都聽到啪一聲。其實拍前嘉穎提我小心睇住，佢怕打暈我，點知真係好真實，我打到飛埋沙發，頭著地暈一暈滿天星斗，乜聲都聽唔到，面上留下掌印，摑完自然反應係想喊，第一次俾人咁摑，終於明白點解戲中被摑嘅人要掩住塊面，因為要回神。另一場佢餵我食毒品嘅戲，粉沫入咗氣管幾乎窒息，第一次拍戲有面臨死亡嘅感覺。」



另外，娜姐喺戲入面仲有着內衣褲及旗袍戲份，她說：「着旗袍要裝假狗帶假pat pat，等身型更S，至於喺張晉面前着內衣褲嘅場口係表現不拘小節，表達同柳岩嘅姐妹情。服裝好專業，每日都跟進我身型。拍時有清場，我唔覺得有尷尬，都係拍戲啫，係都佢（張晉）尷尬啲啦！」



