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行山拍MV險跌倒 ﻿許志安讚歎香港美景﻿

2018-12-07 列印
■安仔大讚黃昏襯托下的香港美景非常美麗。
■安仔聯同一班演員行山拍攝MV。
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　　許志安獲邀擔任「香港行山節」活動大使，日前更配合活動主題，攀過崎嶇山路拍攝主題曲《獅子山上》。本報記者

　　許志安早前以「香港行山節」活動大使身份，為活動主唱主題曲《獅子山上》，日前更配合主題行山拍攝該曲MV。安仔得知要上山拍攝即做足準備，預備行山裝備也留意天氣預測，他說：「真的很久沒有在郊外地方拍MV，感覺很特別，希望藉着這個MV，能夠帶出行山的樂趣給大家。」

　　安仔續表示拍攝地點崎嶇，落山時差點跌到，幸有行山杖支撐不致跌倒，又說：「好享受今次的拍攝，雖然辛苦但好值得，見到大自然景色的變化，尤其是黃昏襯托下的香港美景，我真的體驗到『仰天高呼了不起的你』。」

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