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馬德鐘平常心角逐視帝

2018-12-07 列印
■馬德鐘和張曦雯於《跳躍》的演出獲網民好評。
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　　無線劇集《跳躍生命線》前晚舉行飯局，慶祝結局收視報捷之餘，並順道為該劇各個競逐獎項谷票；馬德鐘、張曦雯、何廣沛等均有出席。談到有份競逐視帝，馬德鐘表示以平常心面對，若得獎當然會開心，沒獎亦會替人高興。對於張衞健主演的《大帥哥》聲勢強勁，馬德鐘坦言是好事，更希望收視可超越《跳躍》，再次掀起追劇潮。

　　另外，獲提名「飛躍獎」的張曦雯自覺仍有很多進步空間，不急於攞獎。又透露剛由英國拍攝劇集《飛虎之雷霆極戰》外景返港，可惜卻冷病了！

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