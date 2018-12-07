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家燕姐開騷爆男友秘密捧場

2018-12-07 列印
■家燕姐獲Chilam助陣任表演嘉賓。
■阿倫額頭黐「癦」，在台上與家燕姐放笑彈。
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　　薛家燕一連兩場《愛你無限60年演唱會2018》前晚在紅館圓滿落幕，譚詠麟（阿倫）、曾與家燕姐合作《十月初五的月光》的張智霖（Chilam）任表演嘉賓。

　　Chilam以「初哥哥」打扮出場，家燕姐大爆到馬來西亞登台時，獲Chilam請她吃價值6千多元的魚，「我咁大個女都未食過咁滑嘅魚，仲滑過我啲肉。」阿倫隨後出場時，搞笑地在袋中拎粒「癦」出來黐在額頭上，笑言「如有神助」！家燕姐完騷後，被問到男友可有入場睇騷？她怕醜表示有，至於何時結婚？她直言這個年紀不會再婚了。

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