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停工待產 狂煲台慶劇 陳凱琳快公佈BB性別

2018-12-07 列印
■Grace透露近期愛食粥麵飯，肥了十磅。
■見肚的Grace表示與在大馬開工的老公成日煲電話粥。
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　　陳凱琳（Grace）肚凸凸出席活動，她興奮說終於明白大肚的感覺，最近她的五舅母生了一對孖仔，但她不是孖胎。丈夫鄭嘉穎說留待她公佈BB性別，她笑指老公「拋個波」給她，嘉穎已飛馬來西亞，她說日內會約親友食飯，長輩交代完才一次過公佈。並謂現時還有嘔吐，胃口有明顯轉變，以前甜品當正餐，現時喜歡吃飯、麵及粥，同時習慣少食多餐，體重肥了十磅，醫生說正常，BB是中型size。

　　Grace又開始準備買BB衫及用品，坦言不介意好姊妹送BB穿過的衫給她，傳統是祝福，若然是男仔可以問賴慰玲。現時停工待產的她常在家中煲劇，追看《兄弟》及《大帥哥》。問到黃智賢讚嘉穎娶了200分的老婆乖了很多，她笑笑口說嘉穎以前都乖，但現時更加照顧周到。

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