﻿買聖誕禮物O氹3隻小豬 陳茵媺有麒麟臂老公做「柴可夫」

娛圈模範夫婦「雙陳」陳豪(阿Mo)陳茵媺(Aimee)日前夫妻檔出活動吸金，兩人例牌耍花槍放閃，廿四孝丈夫狂讚太太廚藝了得，特別係火雞整得好Juicy，聖誕節都會回贈一份有心思嘅禮物畀太太。近日，阿Mo忙拍無線新劇《殺手》，愛妻日前就獨自去中環Shopping，買定聖誕禮物O氹三位小朋友。見手戴巨鑽嘅Aimee買完幾袋嘢企路邊等車，人妻自動報料話老公收工過緊嚟，之後兩公婆再去接囝囝放學。「雙陳」嘅幸福指數真係爆晒燈呀！



47歲嘅型爆人夫陳豪和37歲索爆老婆Aimee結婚5年愈來愈sweet！日前，兩夫婦先齊齊為5歲大仔Aiden打造「星戰」生日會，訂咗個Star Wars蛋糕，壽星仔仲化身黑士，手持激光劍同兩歲妹妹Camilla扮嘅莉亞公主對戰，小朋友投入又勁開心，人母亦冧爆以英語留言，先讚大仔好懂事，一起身就同媽咪講「早晨媽咪！多謝你生下我」令Aimee冧爆話「You are mommy's everything。」



日前下午3時許，Aimee一身闊太look現身太子大廈。手持兩袋戰利品，再入一間玩具店買嘢。見佢好快手，5分鐘已經買咗一大袋玩具走人。步出時，淡妝人妻發現相熟記者，笑笑口說：「Hello！成日見到你(記者)嘅！」之後一邊行去文華大廈，一邊自動報料話嚟買聖誕禮物，要分幾日慢慢買，因為聖誕會有幾個party，送畀仔女和其他小朋友，又透露老公剛收工，正駕車前來接載，趕去接小朋友放學。未幾，滿分人夫阿Mo揸架七人車嚟接愛妻，兩公婆好nice同記者揮手say bye才離開。



另一日，本報喺銅鑼灣鬧市巧遇阿Mo和吳業坤拍《殺手》外景。當日講述穿淺色西裝嘅陳豪行街時，被坤哥出手攔截，陳豪氣沖沖即揮拳痛毆對方面部，坤哥應聲倒地，狀甚痛苦。拍攝前，兩人有講有笑，阿Mo仲當街伸展拉鬆雙臂。型仔人夫空降銅記，引嚟勁多途人舉手機拍片影相，難得兩男拍攝時好專業，一roll機非常投入，兩take搞掂。之後補多個坤哥倒地shot，再拍陳豪上跑車嘅簡單鏡頭。最後，阿Mo拍多個跟李成昌過馬路嘅shot，又快靚正收工。見阿Mo上crew車換番件tee，成身爆肌，麒麟臂好養眼，女fans睇到眼甘甘。人夫排隊等的士時不斷㩒手機，似向老婆報到。同時吸引女fans埋身集郵，阿Mo來者不拒，非常親民。



採訪 : 張詠森、梁志明