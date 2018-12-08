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﻿搵蝦頭教廣東話 黃小琥月中開騷「找數」

2018-12-08 列印
■今次主題係「狂」，意思解作堅持、執着，正如小琥姐在樂壇35年，熱情不減。
■家燕姐百忙中都拍片支持。
■三年前，小琥姐來港開個唱，找來光良做表演嘉賓。
■蝦頭教小琥姐講廣東話，笑料百出。
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以一曲《沒那麼簡單》唱到街知巷聞的台灣歌手黃小琥，將於12月28日在九展舉行《〈狂〉演唱會2018》。原來她早於3年前的香港個唱中公開許下承諾，一定會再來港開Part 2，並學唱廣東歌答謝港Fans。今次她會「找數」演繹兩首經典廣東歌，更搵埋「老師」田蕊妮及蝦頭(楊詩敏)教廣東話，不過，小琥姐講極都歪音，好搞笑。

小琥姐雖然只唱一場，但獲不少圈中人蘇永康、梁漢文、任賢齊和薛家燕等拍片力撐。今次在港開show，除了邀請徒弟林俊逸和戴愛玲做嘉賓，並有意邀請香港藝人上台。早前，小琥姐搵了田蕊妮及蝦頭做導師，每日教她一句廣東話，蝦頭搞笑教學叫小琥講：「蝦頭你好靚，唱歌好好聽，好聽過我，你係我偶像！」而田蕊妮教她說：「大家好，我係黃小琥，12月28日，我會開演唱會，你唔係唔嚟睇呀嘛！」小琥姐講到投晒降。

採訪：方騫平 場地：hmv
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