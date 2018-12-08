  • 2018年12月8日 星期六
  • 18º
  • 72%
熱門： 尼龍袋藏屍孟晚舟低溫人踩人預約拘捕

日報新聞 > 娛樂

﻿台灣拍新歌MV G.E.M.緊張同「小朱孝天」談情

2018-12-08 列印
■拍MV突然落雨，G.E.M.即加淋雨淒美鏡頭。
■G.E.M.話同「小朱孝天」談情好緊張。
Previous Next

　　G.E.M.（鄧紫棋）為紀念出道十周年，特別推出三張均以童話作主題的專輯「童話三步曲」，今年壓軸的《睡皇后》即將於28日面世。早前G.E.M.遠赴台灣為國語主打歌《岩石裏的花》拍攝MV，與有「小朱孝天」之稱的台灣男演員宋柏緯上演浪漫情節，由於拍攝時有拖手及摸面鏡頭，男主角表示這是首次與女歌手作近距離接觸，難免感到害羞及緊張。不過G.E.M.反而覺得自己仲緊張，她說：「唔覺得男主角緊張，反而我好緊張，我每次演愛情浪漫情節都會有少少尷尬，我表面上會好努力掩飾我內心嘅尷尬。」MV在沙灘上取景，二人除了淋雨之外還要穿上高踭鞋來回狂奔，令她回想起自己在小學時是60米賽跑季軍。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd