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﻿現身接受性侵調查 鈕承澤辯稱受害人是女友

2018-12-08 列印
■被大批傳媒追訪的鈕承澤顯得相當煩躁。
■鈕承澤今早在警局錄完口供後現身。
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　　52歲台灣導演及演員鈕承澤涉性侵新片女工作人員，昨早剃了頭的他到台灣大安分局錄口供。據台媒報道，鈕承澤向警方表示跟受害女子關係是「正朝着交往方向進行」，對方也知他有追求意思，事發當晚確實有發生親密行為，因而他認定了大家男女朋友關係，不明白對方為何控訴他性侵。自爆出性侵事件後，鈕承澤一直神隱，直至前晚（6日）才在社交平台發表聲明，稱受事件影響，在巨大壓力下失眠，精神狀態極差；今早他在警局錄完口供後現身，只說明30秒及向眾人鞠躬就閃離，過程中還動手推女記者和踢垃圾桶。
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