現身接受性侵調查 鈕承澤辯稱受害人是女友
尼龍袋藏屍案閃電偵破 逆子借錢不遂割喉弒父
警方閃電偵破尼龍袋藏屍謀殺案，重案組在機場拘捕潛逃台灣不足一日、返港自首的殺父疑兇。警方憑指紋鑑證追查死者身份，發現兒子因欠債，前往父親屯門住所借錢，卻不得要領，二人發生爭執，父親被人用刀割喉殺害；屍...
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道德委員會 「槍斃」九款遊戲
為加強對互聯網遊戲的監管，中央電視台昨日證實，網絡遊戲道德委員會近日已成立，首批評議了二十款有道德風險的網絡遊戲，其中九款不予批准，其餘十一款遊戲須修改。中央電視台昨報道，網絡遊戲道德委員會於近期成立，並對首批二十款存在道德風險的網絡遊戲進行了評議經對評議結果進行研究，網絡遊戲主管部門對十一款遊戲責成相關出版運營單位認真修改，消除道德風險；對九款遊戲作出不予批准的決定。
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梵蒂岡喜迎聖誕 沙雕馬槽首呈現
今年梵蒂岡聖伯多祿廣場的聖誕馬槽揭幕和聖誕樹亮燈儀式周五舉行，而今年的聖誕馬槽有別於往年的傳統，而是首次以沙雕呈現。 在過去兩星期，沙雕藝術家瓦拉諾一直指導三名來自荷蘭、俄羅斯和捷克的雕塑家，製作這個聖誕馬槽沙雕。沙雕高十八呎，闊五十二呎，重達七百二十噸。 至於今年的聖誕樹則來自意大利坎斯格里奧森林，由康科迪亞-波代諾內教區贈送。 這棵紅樅樹高六十三呎，聖誕樹的裝飾和照明工作，在梵蒂岡城國技術部門和歐司朗（Osram）公司的合作下共同完成。由該公司提供最新的高效能彩色裝飾照明系統，旨在限制能源消耗和對環境的影響。 聖誕樹和聖誕馬槽將供朝聖者觀賞，直到明年一月十三日主受洗節，...
2018-12-08
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凱滙1房入場價733萬
由信和、華人置業及市建局合作發展，毗鄰港鐵觀塘站而建的凱滙，近日以快打慢極速公佈首批205伙價單，買家最高享有20.5%折扣優惠，452方呎1房戶733.2萬入場。 觀塘凱滙首批205伙，包括了37間...
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港股反覆 恒指險守二萬六
市場對本月美國加息毫無懸念，但有傳美國聯儲局本月加息後採取觀望態度，暗示明年加息步伐或會放慢，惟受近日股市急瀉影響，市場觀望氣氛濃厚，恒指昨日缺乏方向，表現反覆，險守二萬六，收跌92點，報26063,3日累插1196點，全周挫442點或1.67%。 市場憂慮華為董事長及首席財務官孟晚舟於加拿大被捕，觸發中美緊張關係再度升溫，事件續利淡股市，拖累港股連跌3日。恒指高開93點後，一度小升橫行，但於A股收市後突由升轉跌，恒指收市挫92點或0.35%，造26063；國指亦下滑，收造10369，跌111點或1.06%，大市全日成交989.58億元。 英皇證券研究部總監陳錦興表...
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「疲累頹藍」撐不住 夏神坐困愁「城」
車路士十號夏薩特今季受背部和足踝傷患困擾，但領隊沙尼仍要求他在英超全勤且悉數踢足全場，結果累壞了的他各賽事連續七場食白果，相反同樣帶傷出戰的曼城十號阿古路獲主帥哥迪奧拿安排合適休息時間，保持高效入球率。兩人今晚英超相遇，透支的夏薩特勢累藍獅主場敗北，推介客勝。（Now621台周日凌晨1:30直播） 夏薩特今季各賽事頭十場為藍獅入八球和助攻三次，延續世界盃率比利時勇奪季軍的勇態。可是，他十月初接連背部和足踝受創，沙尼仍派他在英超全勤場場打足九十分鐘，盃賽亦不時披甲，導致其表現急轉直下，各戰線已連續七場夥粒無收，僅得三次助攻，球隊期間四場英超僅一勝一和兩負，由爭標行列跌...
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派對戰衣 精明入手
聖誕將至，又是準備置裝出席派對的時候，適逢集多個國際名牌於一店的THE SWANK，由12月13日（四）起一連四天舉行Christmas Flash Sale，多款男女裝以一折發售，各位Party K...
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舊愛黐實湯洛雯 38歲姚子羚買戰衣聖誕識新仔
38歲嘅索女姚子羚，與有米「的士邦」(鄭子邦)拍拖三年屢傳婚期。今年3月，女方喺社交網誌宣佈分手，婚訊變分訊！日前，舊愛被指在夜店黐實大台小花湯洛雯，二人貼實耳語，似足情侶。前度感情似有着落，寄情事業...
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巴士的點評——中美領袖仍想達成貿易協議
去年美國宣佈制裁俄羅斯鋁業，俄鋁在港上市，當時有很多朋友跟我反映，說他們在銀行內的證券戶口，不可以交易俄鋁的股票，而其他本地的證券行公司則正常交易。我覺得銀行的做法很過份，就向一位銀行界高層朋友請教。 朋友歎了一口氣，說美國隨時隨地宣佈制裁外國的公司，既沒經過美國本地法庭審訊，也沒得到國際組織或者國際法庭認可，但所有與美國有業務往來的銀行，都不敢冒險、不跟從美國指示，怕最後在美國被拉人封艇，隨時罰款十億八億美元，銀行主要負責人甚至要負上刑責，我當時覺得銀行真的變成驚弓之鳥。但如今看來，他們的擔心的確相當現實。 人稱「華為公主」的華為創辦人任正非的長女、華為財務總監孟晚舟，在...
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馬場浮世繪——極地風暴二千亦合
由香港馬主蕭百君豢養，出戰香港盃的英國代表馬「極地風暴」，過往集中跑千六米，為何今次增程跑二千米？該駒練馬師韋嘉，昨晨出席馬會記者會時透露，此駒本應有長力，可是脾氣太急躁，陣上難以操控，所以才一直只部署牠跑中距離。 「極地風暴」八月於古活馬場出賽後，進行了閹割手術，以及出賽時除去眼罩，之後其情緒果然大有改善，最近跑過幾場接近後，便決定增程出擊挑戰香港盃，他表示有信心該駒可以勝任，希望鞍上人杜俊誠在早段將座騎守在中間位置，將其潛質發揮，爭取最佳成績。 馬場浮世繪
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