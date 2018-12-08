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頻為塞車遲到耍冧 IU預告今晚再唱廣東歌

2018-12-08 列印
■大批粉絲在商場各層一睹IU風采。
■IU晒長腿出席演唱會記者會。
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　　韓國女歌手IU今年舉行出道十周年紀念巡演，昨晚趁在港舉行首場海外公演演出前夕，在銅鑼灣舉行記者會，卻因遇上大塞車而足足遲到半小時才到場。IU甫現身，即掀起在場粉絲尖叫，她先以廣東話打招呼，又說：「有冇掛住我？真係好掛住你哋！」並為遲大到向粉絲道歉。

　　IU透露，今晚演唱會上將再唱廣東歌，但玩神秘拒透露半點風聲，只表示有神秘嘉賓到場。她受訪時再為遲到致歉。講到出道十周年，她覺得這十年來思想整理變得更強，獲身邊很多貴人照顧，也學會照顧別人。談到明年出新碟，IU希望有一日可收錄不同語言的歌曲在專輯內。

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