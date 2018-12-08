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坤哥擬覓失散女同學 阿田今《東華》首獻聲

2018-12-08 列印
■田蕊妮難忘兒時捐款的經歷。
■坤哥見到「最愛」女人之一的家燕姐一定要攬攬
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　　田蕊妮、薛家燕和吳業坤昨齊為今晚舉行的《歡樂滿東華》綵排，坤哥與「最愛」的兩個女人同場，阿田問會揀誰時，他卻明顯被嚇窒，只支吾以對，場面搞笑！坤哥透露兒時讀隸屬東華三院的幼稚園，很開心能回饋母校，更有意透過節目尋找失散多年的女同學。

　　阿田表示首次在《東華》獻唱，又憶述小時候曾打電話捐錢，可惜等了整晚，仍未見字幕出現其名字。另外，對於老公杜汶澤憑《走佬去台灣》獲外國影視節提名「最佳節目主持」，阿田對阿澤充滿信心，認為他會得獎，因節目既真實又好看，笑着阿澤得獎後要捐錢給東華。

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