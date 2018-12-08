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2018-12-08 列印
■靚湯同羅天宇4年情，今年初告終。
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  傳與「的士邦」喺夜店玩到做連體嬰嘅湯洛雯，係湯鎮宗大女、湯鎮業侄女。現年31歲嘅靚湯，12年參選港姐，落選後入行拍劇，拍處境劇《愛·回家》時撻着羅天宇，今年3月宣佈「分訊」。
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