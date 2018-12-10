﻿名人會——出新歌談2019年大計 許志安恨演殺人狂魔 劉浩龍獻「初吻」

近年操到一身肌肉的許志安和劉浩龍（師兄），早前分別推出新歌《教我這麼愛下去》和《阿龍理髮》，前者講偉大的愛；後者則用剪頭髮去鼓勵人面對逆境，同樣充滿正能量。師兄表示要繼續唱不同類型的歌，讓大家認識不一樣的他；安仔則宣佈明年再踏足紅館開個唱。而電影發展上，安仔恨演殺人狂魔，而師兄誓言要獻出自己的熒幕初吻，看來2019年他們將會帶給大家很多驚喜。



安仔繼2015年後於明年決定在紅館開演唱會，他表示很開心，好努力爭取回來的，故現時積極推出新歌做準備，其中一首與雷頌德合作的《教我這麼愛下去》都算是代表作。他坦言：「搵佢寫呢首歌同以往有啲唔同，因為今年大家有共同嘅信仰，我就問佢不如一齊祈吓禱諗啲idea，要完全拋開晒任何元素，要好放鬆咁寫到就寫，點知兩個月後，佢有靈感同感動位就寫咗出嚟。」內容方面都是講愛，邊種愛都得，由歌迷去感受，他續說：「首歌講嘅愛係好闊嘅，可以係一個人好錫你，又或者一份偉大嘅愛去包容你，我自己好鍾意，上網睇comment都話好耐冇聽我唱呢啲歌。」至於個MV純粹講個男仔唔舒服，然後個女仔點去照顧佢，即使有嗌交，最後都走埋一起，非常簡單的愛。



與林海峰結緣



而師兄早前推出的新歌《阿龍理髮》，有別於以往的風格，他說：「因為舊年做咗情歌，嚟緊想做啲唔同類型嘅，等人睇吓我係點。」今次還有段很浪漫的情緣，他憶述：「話說暑假時做運動成日撞到林海峰，當我聽到呢隻歌嘅melody時，我覺得需要啲好鬼馬嘅歌詞，我第一個諗起佢。有日我走埋去問佢有冇興趣填詞，佢好cool咁話聽咗先覆我。」一星期後，他忍不住再致電林海峰問結果，點知未夠一分鐘，林海峰用whatsapp傳了整首歌詞給他，令他非常感動。豈料錄音時卻遇到另一個挑戰，「監製舒文話首歌要唱到走走哋音、飄吓飄吓咁先好聽，仲難。」拍MV時他仲要扮理髮師幫人「真」剪頭髮，但師兄表示：「你估我真係識咩？」但導演要求惟有照做，但過程是好玩的。



除了歌唱發展，兩人希望在電影事業上，都能遇到好的角色、有更大的發揮。問安仔想演甚麼角色呢？他不諱言：「我想演殺人狂魔，唔識講點解，但想攞住把刀就衝埋去殺人。（操到咁fit就係想做殺人狂魔？）想人哋搵我做殺人狂魔。」而劉浩龍則自爆：「我就貪心啲，其實我仲有熒幕初吻。」安仔反問他：「你仲留住O架？」師兄續說：「我拍咗30部戲，個『初吻』仲喺度，守到呢個年紀算係咁。」安仔問他想要拍一個怎樣的熒幕初吻戲份？他坦言想像唔到，安仔即笑言送他一隻野豬。師兄問安仔有冇拍過「熒幕初吻」戲，安仔說：「我有，但同邊個？過咗去唔講喇，但印象中都幾激O架！」師兄即講笑話他們嚟緊的拍戲目標是「殺人狂魔」與「熒幕初吻」，安仔苦笑說：「即係你咀我？我要即刻離開。」但師兄仍鍥而不捨說：「我畀熒幕初吻你，跟住你做殺人狂魔殺死我咪得囉。」



主持：黃柏高 統籌：林永匡 協力：李佩儀 攝影：袁東亮、謝民光 場地：心鉄板燒