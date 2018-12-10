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﻿不抗拒全祼演出 甄子丹：打格仔就得

2018-12-10 列印
■朱李月華與丈夫朱沃裕、呂良偉夫婦齊撐演藝學院活動。
■甄子丹一家四口出席活動，兼享天倫樂。
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　　甄子丹一家四口、呂良偉夫婦、朱李月華和丈夫朱沃裕等到灣仔出席《演藝學院年度籌款舞宴》活動。

　　甄子丹早前與太太汪詩詩和友人一起到馬爾代夫度假，他表示幾日已叉足電，早前太太上載了他裸着身子浸浴的照片到網上，甄子丹笑稱，只是大家想入非非，「其實沒理由着住波褲浸浴，但我沒有三級喎！只是背面，（正面有影嗎？）不可以，要打格仔，你們也不敢登，（影下來給自己看？）沒有，這些給老婆看吧！（可會拍三級片露一下？）不會三級了，二級半吧。」追問他若全裸演出的話，太太可會批准？甄子丹說︰「打格仔應該沒問題的，其實我可以穿三角褲你們打格仔便可！」
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