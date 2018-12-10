﻿林超賢勇奪三華表獎 吳京膺影帝 否認《戰狼3》被叫停

《第十七屆中國電影華表獎頒獎禮》前晚在北京水立方舉行，近年鮮有出席電影頒獎禮的周星馳也現身，認真畀面！吳京憑《戰狼2》繼百花獎後再封華表獎影帝，內地女星陳瑾則憑《十八洞村》封影后，至於林超賢導演亦憑英皇電影《紅海行動》勇奪優秀導演獎等三項大獎。



兩度一度的中國電影華表獎頒獎禮前晚舉行，今屆頒獎禮星光熠熠，大會邀得近三百位知名影星導演雲集北京國家游泳中心（水立方），英皇集團主席楊受成率領旗下藝人謝霆鋒、惠英紅及陳偉霆出席，還有正忙於新片《新喜劇之王》拍攝工作、久未露面的周星馳、王家衛、張藝謀、陳道明、章子怡、周迅、湯唯、李冰冰、楊冪、周冬雨、黃曉明和太太Angelababy、姜文、葛優等未能一一盡錄。



陳瑾再封影后



吳京憑大收56.8億人民幣（約64億港元）的電影《戰狼2》繼上月舉行的百花獎後，再於華表獎頒獎禮上勇奪「優秀男演員」及「優秀故事片」，他從姜文和周迅手中領過獎後謙稱：「這是沉甸甸的獎杯，我誠惶誠恐。」隨後受訪時，不禁表示：「當初所有的冒險、辛苦和心酸都值了！」他又否認《戰狼3》被叫停的傳聞，表示一切待劇本好了再說，未來希望開創新系列電影，「我相信《戰狼2》的成績很快就會被超越了。」至於影后寶座則由內地女星陳瑾憑《十八洞村》奪得，她領獎時表示：「我會繼續努力，感謝導演對我的信任，這兩年我演了工人、農民，體驗小人物的生活。」



星爺激罕現身頒獎



英皇電影《紅海行動》早於多個頒獎禮上獲得肯定，導演林超賢前晚再憑該片獲頒「優秀導演」及「優秀故事片」；而他執導的另一部電影《湄公河行動》亦獲頒「優秀故事片」，連奪三獎，成績優異！



此外，今屆頒獎禮最令人驚喜莫過於近年鮮有出席電影頒獎禮的周星馳，原來這次是他主動提出要求擔任「優秀少兒影片獎」的頒獎嘉賓，只因他認為孩子就是大家的未來。至於Angelababy身穿一襲黑色吊帶抹胸星空裙亮相，負責為老藝術家們獻上鮮花。



本報記者 圖：網上圖片