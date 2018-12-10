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﻿林嘉欣拍《廉政》抽空遊名勝 張家輝休息樂當「宅男」

2018-12-10 列印
■家輝和嘉欣在澳洲有連場對手戲。
■嘉欣、家輝和劇組在澳洲舉行開鏡儀式，祈求拍攝順利。
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　　英皇電影《廉政風雲》定於明年賀歲檔期公映，繼劉青雲早前完成在港的戲份後，張家輝和林嘉欣亦完成差不多一個月的澳洲拍攝之旅。劇情講述青雲要求嘉欣勸家輝返港，為一宗私煙案出庭作證；其中一場家輝更要背上三頁長對白的重頭戲，令嘉欣也不禁替他緊張，「要你一個K.O.三頁紙長對白，真的辛苦你了！」家輝搞笑回應：「這場戲是我拍整套戲最多對白的一場，差不多相等於我拍三部電影的對白了！」

　　此外，因這次拍攝需配合當地公會休息時間，故拍攝行程不算緊密，嘉欣趁放假先後去了當地的動物園、藝術島等名勝；家輝則做「宅男」足不出戶留在酒店休息，笑言即使食也純粹為保持生命跡象，沒地方想去或食甚麼東西，完全是一個「宅男」所為！
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