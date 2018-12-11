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鐵甲奇俠滯留太空 漫威粉絲向NASA求救

2018-12-11 列印
■鐵甲奇俠被困太空，有粉絲要求NASA協助救援。
■NASA公開的照片中有「THOR」名牌及雷神錘。
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　　《復仇者聯盟4》日前公開首段預告，即創下24小時內最高的2.89億點擊率紀錄。預告中可見羅拔唐尼扮演的鐵甲奇俠滯留在太空，斷水斷糧四日，不少粉絲就到美國太空總署（NASA）的網站求救。

　　NASA昨在官方社交網認真又搞笑地回覆︰「你好漫威，我們有聽到Tony Stark的消息。首先你們到任務控制中心聽下有否『Avengers，我們有麻煩』的求救信號，但如果他（鐵甲奇俠）未能聯絡上，我們建議地面團隊用盡所有資源去搜尋你們於天空中失蹤的成員。」NASA公開的照片更被發現一個寫有「THOR」（雷神）的名牌，旁邊更有雷神錘。

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