鐵甲奇俠滯留太空 漫威粉絲向NASA求救

《復仇者聯盟4》日前公開首段預告，即創下24小時內最高的2.89億點擊率紀錄。預告中可見羅拔唐尼扮演的鐵甲奇俠滯留在太空，斷水斷糧四日，不少粉絲就到美國太空總署（NASA）的網站求救。



NASA昨在官方社交網認真又搞笑地回覆︰「你好漫威，我們有聽到Tony Stark的消息。首先你們到任務控制中心聽下有否『Avengers，我們有麻煩』的求救信號，但如果他（鐵甲奇俠）未能聯絡上，我們建議地面團隊用盡所有資源去搜尋你們於天空中失蹤的成員。」NASA公開的照片更被發現一個寫有「THOR」（雷神）的名牌，旁邊更有雷神錘。



