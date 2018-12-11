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《羅馬》奪兩大影評人協會最佳電影

2018-12-11 列印
■艾方索柯朗執導的《羅馬》再獲殊榮。資料圖片
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　　洛杉磯和紐約影評人協會昨同日公佈得獎名單，墨西哥導演艾方索柯朗執導的黑白片《羅馬》均獲得最佳電影和最佳攝影；艾方索更在紐約影評人協會奪最佳導演。令人意外是洛杉磯影評人選韓片《Burning》為最佳電影第二位，此片同時與日本片《小偷家族》一同贏得最佳外語片。此外，伊雲鶴基憑《因罪之名》在以上兩個協會獲頒影帝，《爭寵》Olivia Colman則獲洛杉磯影評人影后，《大老作家》瑪莉莎麥卡菲獲紐約影評人影后。

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