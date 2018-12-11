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超瓊力撐超鳳推廣芭蕾藝術

2018-12-11 列印
■左起：何超瓊、何超鳳及何超蕸為善不甘後人。
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　　何超瓊、何超蕸與何超鳳日前一同出席「2018香港芭蕾舞團：《大亨小傳》聖誕籌款晚會」，與逾三百名嘉賓共襄善舉，當晚籌得善款用作支持舞團之製作經費、提攜新晉藝術家及推行教育和社區外展活動。作為香港芭蕾舞團董事局主席兼2018香港芭蕾舞團籌款晚會籌委會聯合主席的何超鳳表示，香港芭蕾舞團致力將芭蕾藝術推廣至普羅大眾，為此成立「共融基金」，為弱勢社群提供免費門票及參加工作坊的機會。

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