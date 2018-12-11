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何廣沛食「好西」釋放負能量

2018-12-11 列印
■「放負操」設計了六個別出心裁的放負口號，要放負就要跟吓何廣沛啦。
■張彥博開騷，與郭子豪、何廣沛及羅天宇化身「跳躍F4」載歌載舞。
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　　何廣沛（Matthew）昨日帶同「放負小隊」現身星島新聞集團大廈，推廣一社交平台，更大派「放負」小禮物，又即場示範「放負操」。何廣沛坦言確實會因工作繁忙，而且太過累勞而產生不少負能量，有時更會向屋企人發脾氣，而活動推廣將負能量轉化成「輔助」能量，覺得非常有意義。他又分享會用打機、做運動及學坤哥（吳業坤）食好西來「放負」。另外，何廣沛前晚與郭子豪及羅天宇亮相張彥博的處男騷。

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