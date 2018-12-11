台灣校園快閃演出 祖兒再感受青春氣息

容祖兒近日忙於在中、台兩地宣傳新碟《答案之書》，繼日前在廣州舉行校園騷後，隨即飛往台北，展開24小時北高校唱。由於飛機延班，祖兒落機後立刻趕往中正紀念堂，參加當中一所女子高中的115周年校慶舞會，她還穿上繡有自己名字及學號的校服現身，再孭上簽了名、寫住「祝拿第一」書包上台，笑說：「我是一年級！」炒㷫現場氣氛。



祖兒完成校慶演唱後，再趕往搭高鐵出發到高雄，在高雄科技大學舉行元年校慶演唱會，她與學生分享自己在當地夜市買的小食外，又感性表示：「很開心這次有機會再跑校園宣傳，可以感受青春的氣息、同學的熱情，跟大家一同呼吸空氣，也覺得唱校園很High，非常喜歡與同學互動的感覺。」



