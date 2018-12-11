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﻿撐母乳媽媽

2018-12-11 列印
■Kary喺機場哺乳室餵母乳，好溫馨。
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  好多星級媽咪都支持畀最好營養baby，堅持餵母乳。其中官恩娜早前喺社交網誌上載一張旅遊相，在瑞士山上餵母乳嘅照片，希望以行動為女性爭取哺乳權，獲得粉絲支持。上月，吳雨霏帶5個月大兒子Asher去旅行，亦po咗張喺機場哺乳室餵母乳嘅照片。
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