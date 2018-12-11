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﻿ 未滿月 沙灘拍片

2018-12-11 列印
■兩夫婦喜迎小王子，小baby托頭仔瞓得舒服。
■谷奶Rosemary，「世界cup」上圍好養眼。
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  鬼妹仔Rosemary產後唔怕坐月禁忌，生完半個月已復工教瑜伽，又唔避忌照吹風，依舊着背心、赤腳通屋走，連奶奶都忍唔住開口訓話。B仔23日大時，Rosemary又約咗B仔教母去沙灘影家庭相和拍片。片中，谷奶Rosemary上圍勁澎湃，一家三口齊齊穿上白色衫，幸福滿瀉。
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