惠英紅綵排舞台劇嗌到喉嚨痛

曼城於歐聯F組已篤定出線，但上仗被車路士打破英超不敗身，正需要在今晚最後一輪分組賽主場擊敗包尾大幡賀芬咸重振士氣。藍月有中場大衛施華在此賽事表現特別出色，將代替缺陣的射手阿古路擔起領軍爭勝的重任，惟讓球主客和讓兩球恐太多，一於博主隊贏波輸盤敲「客勝」。 （Now644、有線603、604台周四凌晨4:00直播） 累積十分的曼城已提早出線，今仗打和即取得首名晉級資格。不過，藍月上仗作客0:2不敵車路士本季英超首嘗敗績，今晚勢力求重響勝鼓振軍心，領隊哥迪奧拿鼓勵眾將道：「英超每隊都想擊敗我們，從而取代己隊的地位。傳媒說我軍接近完美，我和球員卻從沒說過球隊不會輸。 上場落敗是個好...

2018-12-12