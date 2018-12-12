  • 2018年12月12日 星期三
  • 15º
  • 67%
熱門： 2019米芝蓮校巴北角車禍孟晚舟新鈔

日報新聞 > 娛樂

惠英紅綵排舞台劇嗌到喉嚨痛

2018-12-12 列印
■小紅姐及阿滕均表示緊張，希望正式表演唔會走錯位。
Previous Next

　　惠英紅及滕麗名等為舞台劇《玻璃動物園》綵排，小紅姐說劇中的媽咪角色比較神經質，故有好多變化，有搞笑又經常激動，多場嗌交戲嗌到好攰。阿滕指小紅姐叫到聲嘶力竭，排戲一周已嗌到聲沙及喉嚨痛，要送開聲丸給她食。

　　劇中會演到激動落淚的小紅姐透露首次演舞台劇不清楚節奏，所以好緊張，「自己不懂得留力，現時用唱歌的鼻腔發聲比較好，暫時未真正踩場，最驚走錯位。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd