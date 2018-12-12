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黎瑞恩帶嘉穎大馬開騷賺奶粉錢

2018-12-12 列印
■小恩子與嘉穎超過廿年沒有合作，所以今次再合作非常開心。
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　　黎瑞恩及鄭嘉頴剛完成馬來西亞雲頂演唱會，快做爸爸的鄭嘉頴一出場就跟觀眾開玩笑，笑言自己是來賺「奶粉錢」，全場觀眾哄動大笑。嘉頴表示自己以電影同電視劇為主，唱歌屬業餘性質，要師姐黎瑞恩指教。

　　小恩子壓軸演唱經典歌曲《一人有一個夢想》，台下歌迷亮起手機燈和唱，小恩子被台下星光感動到喊，之後嘉穎上台跟小恩子合唱，更體貼地遞上紙巾給她拭眼淚，小恩子笑言：「我好冇用，成日都忍唔住，睇到大家亮起的手機燈海好感動。」

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