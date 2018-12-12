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甘為《武林》激罕獻技 古天樂下廚跳舞放笑彈

2018-12-12 列印
■古仔的身體插滿粗針，還要拍攝多場動作場面。
■古仔下廚的場景甚少有，盡顯暖男本色。
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　　古天樂近期再開金口，與謝安琪合唱《（一個男人）一個女人和浴室》，原來他於新片《武林怪獸》中，也應導演劉偉強要求，與內地女星郭碧婷跳舞，令人甚感驚喜！

　　劉偉強表示，因想帶出一種抽離現實的效果，故膽粗粗向古仔開聲，古仔最初也有點猶豫，問導演：「吓，你要我跳舞？」其後明白導演想達到的戲劇效果就投入拍攝，更很快地就和郭碧婷在經典電影《笑傲江湖》的主題曲作背景下完成這場跳舞戲。

　　古仔續表示，戲中封四海一角時而情深時而冷峻，除有不少動作場面，又要下廚盡顯暖男本色，與郭碧婷情到濃時還要聞歌起舞，猶如有十八般武藝才能勝任呢！

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