  • 2018年12月12日 星期三
  • 15º
  • 67%
熱門： 2019米芝蓮校巴北角車禍孟晚舟新鈔

日報新聞 > 娛樂

﻿行善美德

2018-12-12 列印
■秀樺拍咗好多整「鬼口水」片，放在品牌ig。
Previous Next

  秀樺秉承父母行善美德，小小年紀已懂得施比受更為有福。早前將暑假時瘋玩嘅「鬼口水」加工，另再買入材料增加產量，自製品牌叫Chorus Slimes出售。有指小公主親自主理ig，其母甘比更喺皇室堡租售賣機賣鬼口水。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd