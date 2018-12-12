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﻿霆鋒吳彥祖約實拍《特警老人類》

2018-12-12 列印
■霆鋒和吳彥祖在希臘大展廚藝。
■讀建築出身的吳彥祖指導霆鋒幫忙翻新餐廳。
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  謝霆鋒主持的飲食節目《鋒味》剛播出第二集，今集霆鋒邀來好友吳彥祖飛赴希臘，兩人齊到海邊捉魚，又為當地中國女孩翻新餐廳、修補烤爐。

  讀建築系出身的吳彥祖，見霆鋒在沙發上畫翻修餐廳的設計圖時，不禁笑說：「看這個圖就知道你沒學過建築。」其後兩人落海捉魚時，霆鋒趁機反擊：「如果這麼大的網都抓不到魚，那麼吳彥祖就要跳海了。」兩人不時互寸，盡展多年來的兄弟情。霆鋒和吳彥祖期間回憶以前拍戲時的點滴，還取笑好友馮德倫自戀又多白頭髮，坦言要盡快開拍《特警新人類3》，笑言再遲會變成《特警老人類》。
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