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﻿名人雲集Eco Drive周年慶 何林恬兒致力推動減塑

2018-12-12 列印
■何林恬兒（中）與唐蔡依蓮（右）及Claire Yates（左）都是Eco Drive的聯合創始人。
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  名媛何林恬兒等聯合創辦的本地非牟利環保組織Eco Drive，於2017年11月成立，由來自不同背景的11名女性組成，當中包括環保志願者、律師、企業家等。組織致力於校園教育及減少即棄塑料使用量，以其影響力及網絡提高社會大眾關注香港塑料問題。

  為慶祝Eco Drive成立一周年，前晚在中環大館舉行慶祝酒會，出席嘉賓包括Eco Drive聯合創始人何林恬兒、汪詩詩、唐蔡依蓮、劉清儀、Claire Yates等，並廣邀城中名人楊張新悅、向海嵐及李樂詩等到場支持。
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