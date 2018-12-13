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﻿陳凱琳密密出騷賺奶粉錢

2018-12-13 列印
■陳凱琳自爆懷孕後，老公沒有要求她減少工作。
■朴信惠以廣東話打招呼。
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　　陳凱琳與韓星朴信惠昨日出席活動，大肚後的陳凱琳不斷出活動賺奶粉錢，爆老公鄭嘉穎都開心有人分擔經濟壓力，她會儲起做BB使費。陳凱琳又自爆懷孕後重十幾磅，亦想餵人奶，她會在香港生，至於性別因未告訴所有家人故未能宣佈。

　　另外，同場的朴信惠以廣東話向與會者打招呼，她坦言希望多來港和粉絲交流。對於和玄彬主演新劇《阿爾罕布拉宮的回憶》收視創新高，她感謝大家支持，她初時擔心觀眾覺得題材複雜，幸好大家喜歡，未來繼續挑戰自己。
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