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唔減肥影寫真 雞排妹Sell「微肉完熟」

2018-12-13 列印
■雞排妹無去過泰國，所以拍攝期間覺得特別新奇。
■雞排妹出寫真集希望能療瘉到大家。
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　　昨日，鄭家純(雞排妹)推出第四本台灣出版的寫真集，因為喜歡電影《再見，總有一天》，所以雞排妹去泰國邊影相邊尋找老曼谷的痕跡，而拍攝前一晚剛好遇上泰國颱風，連導遊都覺得要延期，結果翌日一開工，當地就立刻雨停還出太陽，雞排妹即被攝影團隊封為寫真吉祥物「晴天娃娃」。

　　16年，雞排妹為拍寫真集而刻意節食減肥，又瘋狂做運動，結果發現太瘦，照片反而有點不像自己，所以準備拍攝這本寫真時，只調整飲食及配適量運動，唔刻意瘦身，希望可展現25歲「微肉完熟」的最真實自己。

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