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阿嬌最冧畏高未婚夫陪跳傘

2018-12-13 列印
■阿嬌接受節目主持許文軒訪問。
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　　鍾欣潼(阿嬌)為相隔四年推出的國語新碟，接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，阿嬌指自己國語好咗，無晒口音，老爺都讚佢有進步。

　　阿嬌直言剛與未婚夫拍拖一周年，她說：「都算閃婚，其實係我之前去台灣拍戲時，信樂團嘅阿信同女友介紹畀我識，我哋有共同興趣，好鍾意睇綜藝節目《非誠勿擾》。」問到另一半為自己做過最冧事情時，她說：「去夏威夷旅行玩跳傘，不過佢畏高，但佢怕我中途有事，所以最終決定一齊跳，我睇返啲片，佢個樣真係好好笑，不過真係好感動。」

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