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撻着長跑教練梁諾妍 洪永城讚女友優點多

2018-12-13 列印
■洪永城滿面春風談新戀情。
■梁諾妍透過經理人表示與洪永城了解中。網上圖片
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　　洪永城與唐詩詠去年宣佈分手，結束兩年半戀情，其後各自傳出緋聞，詩詠被影到與「英識教育」執行董事陳思銘撐枱腳；而洪永城剛被踢爆與模特兒兼長跑教練梁諾妍撻著，二人更被拍到返西貢寓所過夜。

　　昨日洪永城出席楊秀惠的美容店開張活動時，大方承認新戀情，他說暫時了解中，希望大家給多點空間。而報道後有聯絡女友，對方表現慌張，始終不習慣面對傳媒，擔心女友被記者嚇親。洪永城又讚對方是好女仔，吸引之處實在太多，優點要說一、兩小時才講得完。而梁諾妍透過經理人公司回應：「大家了解中，畀少少空間他們。」

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