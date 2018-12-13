余德丞恨同蔡思貝齊攞獎

劉佩玥及余德丞昨日出席馬會活動，在練馬師陪同下靠近馬匹。談到劉佩玥明顯被馬仔嚇窒，她澄清不算太驚，皆因早前到俄羅斯拍攝時曾騎馬，略懂如何跟馬仔相處。



此外，余德丞與緋聞女友蔡思貝在台慶頒獎禮提名「最受歡迎電視拍檔」，他坦言想跟思貝一起得獎：「這是我第一個旅遊節目，又有好拍檔，若拿獎便圓滿了。明年都會跟思貝再拍旅遊節目，但我要求要等她留回長髮才拍，她長髮靚很多呀，若她不留長髮就不跟她拍。」



